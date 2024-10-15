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Негорючие световые натяжные потолки
Для коммерческих и жилых помещений с классом пожарной опасности КМ1 и КМ2
Узнайте стоимость вашего потолка уже сегодня 
Если вы ищете световые потолки в Москве, у нас вы можете заказать и купить, как стандартные решения на световой натяжной потолок, так и светопотолок выполненный по индивидуальному проекту который будет разработан именно под ваши потребности. Цена на световой натяжной потолок "под ключ" от 20000 рублей за м2
ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Реально доказанный срок службы реализованных нами световых систем более 10 лет 

СВЕТОВЫЕ  ПОТОЛКИ

Производство продажа и монтаж световых натяжных потолков
ПРЕМИУМ КЛАССА
для частных и коммерческих
пространств

Рассчитать стоимость
потолка
Многолетний опыт работы дает нам возможность релизовывать задачи по эффективному  и эффектному  грамотному освещению
Постановка задачи проектирования, выявление проблематики проекта и путей ее решения. От чертежей и дизайна потолка  до монтажа потолка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

КОНСТРУКЦИЯ
СВЕТОВОГО
ПОТОЛКА

СВЕТОВОЙ ПОТОЛОК СТОИМОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОВЫХ ПОТОЛКОВ 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СВЕТОВЫХ ПОТОЛКОВ

Алюминиевый профиль высотой 40мм, возможно теневой профиль
цвет черный
Полимерная светорассеивающая мембрана ПВХ или ткань
Внутренняя подсветка-светодиодные источники света
Цветовая температура: 3000К 4000К
Крепление к стене
Минимальный опуск от чернового потолка 7 сантиметров
Срок изготовления от 7 рабочих дней

Световые потолки лучшее инновационное решение для коммерческих и частных интерьеров

Эстетичность Световой натяжной потолок позволяет скрыть любые неровности и дефекты основного потолка, придавая помещению современный и стильный вид.
Функциональность Светорассеивающая мембрана и светодиодное освещение в светящийся натяжной потолок обеспечивает равномерное распределение света, что делает пространство более светлым и уютным.
Энергоэффективность Использование светодиодных источников света в световых потолках позволяет существенно сократить потребление электроэнергии и увеличить эксплуатационные характеристики. Доказанный на практике срок работы светового потолка более 10 лет.
Универсальность
Световые потолки подходят для любого типа помещений – от жилых аппартаментов и квартир до офисов, бассейнов, торговых и фитнес центров.
При выборе светового потолка одним из ключевых факторов является его цена.
Цена на световой потолок зависит от нескольких факторов

Материалы и комплектующие Качество и долговечность используемых материалов напрямую влияет на стоимость. Световые потолки, выполненные из высококачественных премиум материалов и комплектующих, будут стоить дороже, но и срок службы эксплатации такого потолка будет дольше.
Размер и сложность конструкции  Чем больше площадь покрытия и сложнее дизайн и как следсвие сложнее монтаж, тем выше цена на световые потолки
Световой потолок монтаж и установка
Цена на световой потолок за м² "под ключ" в нашей компании, в Москве составляет от 20 000 до рублей
 Световой натяжной потолок с белой равномерной подсветкой-это кострукция из специальной системы профилей, состоящую из светорассеивающей полотна натяжного потолка и встроенной светодиодной системы освещения. Световые конструкции не только добавляют визуальной привлекательности любому помещению, но и создают комфортное освещение, способное преобразить любое пространство. Основной особенностью световых потолков является равномерное распределение света по всей поверхности, что создает эффект естественного освещения. В зависимости от предпочтений заказчика, световые потолки могут быть выполнены в различных цветах и формах, а также оснащены функцией регулировки яркости и цвета света. Эти уникальные световые конструкции не только добавляют визуальной привлекательности любому помещению, но и создают комфортное освещение, способное преобразить любое пространство. Световой или светящийся потолок выполняет роль общего освещения, одновременно являясь элементом дизайна интерьера
Диммирование-регулировка уровня яркости
Мультицветность- регулировка цветовой температуры от теплого до холодного белого света
RGB W Многоцветность+белый свет
RGB WW Многоцветность+белый и теплый свет
Нанесение художественной фотопечати
Управление пультом или смартфоном
Яндекс Алиса-голосовое управление светом
Многозонность-возможность выделить на потолке несколько зон и управлять ими раздельно
Офисные помещения, кабинеты
Бассейны
Автосалоны
Аэропорты
Фитнес центры
Торговые центры
Гостиницы и отели
Рестораны и кафе
Выставки и галереи
Медицинские учреждения
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Заказать световые потолки в Москве по лучшей цене
в соотношении цена качество
Многофункциональное управление освещением
Система управления светом доступная каждому, простой и понятный интерфейс.

Легко настраивайте и меняйте световые сценарии при помощи пульта или смартфона.

Источники света можно активировать отдельно друг от друга, регулировать яркость световых потолков и светильников, изменять цвет
УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ДИММИРОВАНИЕ
ОТ 0  ДО 100%
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ
ОТ 2700К ДО 6000К
УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ МНОГОЦВЕТНОЙ RGB ПОДСВЕТКИ
МНОГОЗОННАЯ СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ ИНТЕРЬЕРА
TUYA ZIGBEE
ПРОТОКОЛ TRIAC
ПРОТОКОЛ  DALI
УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ ИЛИ СМАРТФОНОМ
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
Управлять освещением светового потолка можно при помощи пульта дистанционного управления, смартфоном, голосового помощника или в интеграции с системой Умный Дом.
Наша компания предлагает множество вариантов световых потолков, от классических светящихся потолков до интерактивных световых потолков, которые могут изменять цвет и интенсивность света 
ЯНДЕКС АЛИСА

Профильные системы используются для создания чётких и ровных теневых примыканий в световых натяжных потолках.

Теневой профиль
Парящий профиль
Теневой потолок визуально не соприкасается со стенами и имеет чёткую линию тени. Решение применимо как для гладких, так и для фактурных стен 
Вентиляционный теневой профиль– уравновешивает давление воздуха и устраняет возможный эффект парусности полотен в помещении.
Парящий профиль SLOTT — это самонесущая конструкция с фиксированным расстоянием от стены 25 мм. Расположение рассеивателя спроектировано таким образом, чтобы создавался мягкий свет, не подчеркивающий неровности стены.
Пример примыкания теневого профиля 
Пример примыкания парящего профиля 
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Есть проект но не знаете как его реализовать?
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВЕТОВЫХ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Световые натяжные потолки фото Вдохновение для Вас
Посмотрите фото светящихся потолков на нашем сайте и вдохновитесь идеями для своего интерьера. Мы предлагаем разнообразные варианты дизайна световых натяжных потолков, которые помогут вам создать уникальное и стильное пространство.
Закажите световые натяжные потолки у нас и получите идеальное сочетание качества, эстетики и функциональности. Свяжитесь с нами для получения консультации и расчета стоимости. Мы поможем вам воплотить ваши идеи в реальность
Световые потолки отлично зарекомендовали себя в различных сферах и широко применяются в частных и коммерческих интерьерах
Световой потолок в конференц холле
Световой потолок в бизнес центре
Световой потолок в бизнес центре
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.Световые Потолки Стоимость и Выгодные Предложения
Стоимость световых потолков может варьироваться в зависимости от выбранных материалов и сложности проекта. Мы предлагаем конкурентные цены, начиная от расчета стоимости за м². Узнайте точную стоимость светового потолка и выберите оптимальное решение для вашего дома или офиса.

Световые Потолки Москва. Качество и Профессионализм
Мы предлагаем услуги по установке световых натяжных потолков в Москве. Наши специалисты обладают богатым опытом и готовы реализовать проект любой сложности. Гарантируем высокое качество работы и использование только лучших материалов

Световые потолки цена  

Цена и конфигурации на светящийся потолок для заказа
Стоимость монтажа на световой потолок включены в стоимость
Световой потолок
Световой натяжной потолок
Включение и выключение внутренней подсветки светового натяжного потолка стандартным выключателем
Светодиодная система освещения LUX класса
Цвет освещения светового натяжного потолка - белый или теплый свет
Цена за м2
20 000 руб.
  1  
Световой потолок диммирование
Световой потолок с функцией диммирование
Управление пультом или смартфоном
Светодиодное освещение LUX класса
Функция диммирования регулировка яркостью светового потолка
Цена за м2
25 000 руб.
  1  
Световой потолок мультицветность
Световой потолок с функцией мультицветность, диммирование
Управление пультом или смартфоном
Светодиодное освещение LUX класса
Функция мультицветность возможность регулировки цветовой температуры от теплого света 2700К до холодного света 6000К
Цена за м2
30 000 руб.
  1  
Световой натяжной потолок
Световой натяжной потолок
Включение и выключение внутренней подсветки светового натяжного потолка стандартным выключателем
Светодиодное освещение LUX класса
Белый или теплый свет
Цена за м2
25 000 руб.
  1  
Световой потолок двухуровневый
Световой натяжной потолок
Включение и выключение внутренней подсветки светового натяжного потолка стандартным выключателем
Светодиодное освещение LUX класса
Белый или теплый свет
Цена за м2
30 000 руб.
  1  
У вас есть идея но вы не знаете как её правильно реализовать? Дадим рекомендации, поможем с дизайном, сформируем первичное ценовое предложение
 У вас уже есть проект но вы не знаете как воплотить его в жизнь? Изучим ваш проект, разработаем проектную документацию, выполним чертежи и визуализацию
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Форматы сотрудничества
ИДЕЯ
01
02
ПРОЕКТ

Для точного расчета на световой потолок запишитесь на замер 

Длительность замера от 30 минут
Стоимость замера: 
Москва  3500 рублей
Московская область от 4500 рублей
При заказе стомость за услугу замер
вычитается из  общей суммы договора
В согласованное время к вам приедет наш инженер:
В итоге вы получите:
задайте вопрос онлайн
сделает все необходимые замеры на световой потолок, даст необходимые технические рекомендации
привезёт образцы материалов
поможет подобрать световой потолок и порекомендует функциональные возможности световой системы
сформирует стоимость на световой потолок
уникальный проект
с момента согласования проекта и внесения предоплаты до монтажа 5-7 рабочих дней
монтаж от 1 рабочего дня, в зависимости от сложности и площади светового потолка
При необходимости сделаем дизайн на световой потолок, чертеж, визуализацию
Подготовим коммерческое предложение на световой натяжной потолок, спецификацию материалов и работ, световых компонентов, энергопотребления оборудования с указанием цены и гарантийных обязательств в договоре
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+7(499)755-94-46
Москва, Пресненская набережная 8 
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СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ЧАСТНЫХ ПРОСТРАНСТВ
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Натяжной потолок Звездное небо
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Потолки для спальни
Потолки для кабинета
Потолки для детской
Потолки для кухни
Потолки для коридора
Потолки для гардеробной
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