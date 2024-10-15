Алюминиевый профиль высотой 40мм, возможно теневой профиль
цвет черный
Полимерная светорассеивающая мембрана ПВХ или ткань
Внутренняя подсветка-светодиодные источники света
Цветовая температура: 3000К 4000К
Крепление к стене
Минимальный опуск от чернового потолка 7 сантиметров
Срок изготовления от 7 рабочих дней
Эстетичность Световой натяжной потолок позволяет скрыть любые неровности и дефекты основного потолка, придавая помещению современный и стильный вид.
Функциональность Светорассеивающая мембрана и светодиодное освещение в светящийся натяжной потолок обеспечивает равномерное распределение света, что делает пространство более светлым и уютным.
Энергоэффективность Использование светодиодных источников света в световых потолках позволяет существенно сократить потребление электроэнергии и увеличить эксплуатационные характеристики. Доказанный на практике срок работы светового потолка более 10 лет.
Универсальность
Световые потолки подходят для любого типа помещений – от жилых аппартаментов и квартир до офисов, бассейнов, торговых и фитнес центров.
При выборе светового потолка одним из ключевых факторов является его цена.
Цена на световой потолок зависит от нескольких факторов
Материалы и комплектующие Качество и долговечность используемых материалов напрямую влияет на стоимость. Световые потолки, выполненные из высококачественных премиум материалов и комплектующих, будут стоить дороже, но и срок службы эксплатации такого потолка будет дольше.
Размер и сложность конструкции Чем больше площадь покрытия и сложнее дизайн и как следсвие сложнее монтаж, тем выше цена на световые потолки
Световой потолок монтаж и установка
Цена на световой потолок за м² "под ключ" в нашей компании, в Москве составляет от 20 000 до рублей
Световой натяжной потолок с белой равномерной подсветкой-это кострукция из специальной системы профилей, состоящую из светорассеивающей полотна натяжного потолка и встроенной светодиодной системы освещения. Световые конструкции не только добавляют визуальной привлекательности любому помещению, но и создают комфортное освещение, способное преобразить любое пространство. Основной особенностью световых потолков является равномерное распределение света по всей поверхности, что создает эффект естественного освещения. В зависимости от предпочтений заказчика, световые потолки могут быть выполнены в различных цветах и формах, а также оснащены функцией регулировки яркости и цвета света. Эти уникальные световые конструкции не только добавляют визуальной привлекательности любому помещению, но и создают комфортное освещение, способное преобразить любое пространство. Световой или светящийся потолок выполняет роль общего освещения, одновременно являясь элементом дизайна интерьера
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