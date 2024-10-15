При выборе светового потолка одним из ключевых факторов является его цена.

Цена на световой потолок зависит от нескольких факторов

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Материалы и комплектующие

Качество и долговечность используемых материалов напрямую влияет на стоимость. Световые потолки, выполненные из высококачественных премиум материалов и комплектующих, будут стоить дороже, но и срок службы эксплатации такого потолка будет дольше.

Размер и сложность конструкции

Чем больше площадь покрытия и сложнее дизайн и как следсвие сложнее монтаж, тем выше цена на световые потолки

Световой потолок

монтаж и установка

Цена на световой потолок за м² "под ключ" в нашей компании, в Москве составляет от 20 000 до рублей